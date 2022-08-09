Пол Скоулз: «Холанд напоминает мне ван Нистелроя – такого безжалостного финишера. Я думал, что адаптация займет время, но ошибся»

сравнил Эрлинга Холанда с Рудом ван Нистелроем.

Норвежец забил 2 гола в своем дебютном матче в АПЛ – в ворота «Вест Хэма».

«Он такой молодой игрок, такой уверенный в себе. Он очень напоминает мне Руда ван Нистелроя – такого безжалостного финишера.

Когда он входит в штрафную, ты чувствуешь, что он собирается забить, и ты чувствуешь, что он не собирается давать вратарю ни единого шанса. Даже перед своим пенальти он был так уверен, просто сделал шаг и пробил в нижний угол.

Это был отличный дебют, я думал, что это [адаптация] может занять некоторое время, но я снова немного ошибся. Этот парень обладает отличными качествами – умением забивать голы, движением», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Premier League Matchday Live show.