Пол Скоулз: «Холанд напоминает мне ван Нистелроя – такого безжалостного финишера. Я думал, что адаптация займет время, но ошибся»

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Пол Скоулз сравнил Эрлинга Холанда с Рудом ван Нистелроем. 

Норвежец забил 2 гола в своем дебютном матче в АПЛ – в ворота «Вест Хэма». 

«Он такой молодой игрок, такой уверенный в себе. Он очень напоминает мне Руда ван Нистелроя – такого безжалостного финишера.

Когда он входит в штрафную, ты чувствуешь, что он собирается забить, и ты чувствуешь, что он не собирается давать вратарю ни единого шанса. Даже перед своим пенальти он был так уверен, просто сделал шаг и пробил в нижний угол.

Это был отличный дебют, я думал, что это [адаптация] может занять некоторое время, но я снова немного ошибся. Этот парень обладает отличными качествами – умением забивать голы, движением», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Premier League Matchday Live show. 

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