Агуэро, Дрогба, Скоулз, Компани, Шмейхель и Райт вошли в Зал славы АПЛ

Шесть футболистов включены в Зал славы английской Премьер-лиги.

В список добавлены Серхио Агуэро, (оба – ), Дидье Дрогба ( ), Пол Скоулз ( ), Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед», , «Манчестер Сити») и ( , ).

Ранее в этом году в Зал славы были также приняты и .

Всего же членами Зала славы являются 16 футболистов: , , , Рой Кин, , , , , Уэйн Руни, Патрик Виейра, , Венсан Компани, Дидье Дрогба, , , Иан Райт.