Агуэро, Дрогба, Скоулз, Компани, Шмейхель и Райт вошли в Зал славы АПЛ

Шесть футболистов включены в Зал славы английской Премьер-лиги.
В список добавлены Серхио Агуэро, Венсан Компани (оба – «Манчестер Сити»), Дидье Дрогба («Челси»), Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»), Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Манчестер Сити») и Иан Райт («Арсенал», «Вест Хэм»).
Ранее в этом году в Зал славы были также приняты Уэйн Руни и Патрик Виейра.
Всего же членами Зала славы являются 16 футболистов: Тьерри Анри, Алан Ширер, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Уэйн Руни, Патрик Виейра, Серхио Агуэро, Венсан Компани, Дидье Дрогба, Пол Скоулз, Петер Шмейхель, Иан Райт.