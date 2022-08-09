Павлюченко, Онопко, Ещенко, Шишкин и Ребров сыграют за «Спартак» в матче легенд с «Зенитом»

Стало известно, кто сыграет за «Спартак» в матче легенд с «Зенитом».

Ряд бывших футболистов московского клуба подтвердили свое участие в сентябрьском матче, сообщает «Спорт-Экспресс».

Помимо тех, кто играл за «Спартака» в первом матче, состав усилят Виктор Онопко, , Роман Шишкин, , Александр Павленко и .

Финальные состав опубликую ближе к матчу. Отмечается, что приглашение на игру получил и Александр Мостовой, но он свое участие не подтвердил.

Матч-реванш легенд и пройдет 2 сентябре в Москве на «Открытие Банк Арене». Первая встреча прошла 8 июля и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Голы забили Роман Широков и Александр Кержаков.