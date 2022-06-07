Маурисио Почеттино: «Нужно ценить победу в Лиге 1, в ЛЧ мало матчей. Мне нравится «Ман Сити» – они дали Гвардиоле время. «ПСЖ» тоже это нужно»

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Маурисио Почеттино ответил на вопрос о своем будущем в «ПСЖ».

«Мой контракт действует еще год, но вокруг много слухов. Меня увольняют каждую неделю. «ПСЖ» притягивает такие вещи к себе. Клуб хочет выстроить свою модель заново. Скоро президент расскажет о новом проекте, но я спокоен.

Чтобы оказаться в «ПСЖ», нужно быть хорошим тренером. Проведя здесь полтора года, я считаю себя одним из лучших. Руководить раздевалкой, в которой столько звезд, – это большой опыт.

Нужно ценить победу в чемпионате и Кубке. Лига чемпионов – турнир, в котором очень мало матчей. Есть вещи, которые я не могу понять.

Мне нравится «Ман Сити», потому что они дали Гвардиоле возможность строить команду. Ему дали время. В «ПСЖ» тоже это нужно. Если в этом проекте появится спокойствие, то победа в Лиге чемпионов будет близка», – сказал тренер «ПСЖ» в интервью Esport3.

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