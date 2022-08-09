Хавбек «Бетиса» Родригес – запасной вариант «МЮ» на случай срыва перехода Рабьо. Трансфер может обойтись в 25 млн евро

Полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Клубы начали переговоры о возможном переходе игрока, сообщает As. Аргентинец является главным запасным вариантом манкунианцев на тот случай, если трансфер Адриена Рабьо из «Ювентуса» сорвется.
«Бетис» хочет получить за продажу Родригеса около 20 миллионов евро. Но поскольку 30% прав на игрока принадлежат его бывшему клубу – мексиканской «Америке» – общая сумма трансфера может составить около 25 миллионов евро.
В прошлом сезоне Ла Лиги 28-летний футболист провел 32 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.