«Торино» арендует Влашича у «Вест Хэма» с правом выкупа за 15+3 млн евро. Возможность перехода Миранчука разблокирована

Полузащитник Никола Влашич близок к переходу в «Торино».
Итальянский клуб возьмет игрока «Вест Хэма» в аренду с правом выкупа за 15+3 миллиона евро, сообщает Джанлука Ди Марцио. Зарплата хорвата составит 2,5 миллиона евро за сезон.
Туринцы также сохраняют интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку. Ранее бергамаски заблокировали переход российского футболиста, но теперь у «Торино» появилась возможность подписать хавбека – вероятно, из-за перехода в «Аталанту» Адемолы Лукмана.
Подробную статистику Влашича можно найти здесь, а Миранчука – здесь.