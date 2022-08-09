«Торино» арендует Влашича у «Вест Хэма» с правом выкупа за 15+3 млн евро. Возможность перехода Миранчука разблокирована

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Полузащитник Никола Влашич близок к переходу в «Торино». 

Итальянский клуб возьмет игрока «Вест Хэма» в аренду с правом выкупа за 15+3 миллиона евро, сообщает Джанлука Ди Марцио. Зарплата хорвата составит 2,5 миллиона евро за сезон. 

Туринцы также сохраняют интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку. Ранее бергамаски заблокировали переход российского футболиста, но теперь у «Торино» появилась возможность подписать хавбека – вероятно, из-за перехода в «Аталанту» Адемолы Лукмана. 

Подробную статистику Влашича можно найти здесь, а Миранчука – здесь.

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