«Торино» арендует Влашича у «Вест Хэма» с правом выкупа за 15+3 млн евро. Возможность перехода Миранчука разблокирована

Полузащитник Никола Влашич близок к переходу в «Торино».

Итальянский клуб возьмет игрока в аренду с правом выкупа за 15+3 миллиона евро, сообщает . Зарплата хорвата составит 2,5 миллиона евро за сезон.

Туринцы также сохраняют интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку. Ранее бергамаски заблокировали переход российского футболиста, но теперь у появилась возможность подписать хавбека – вероятно, из-за перехода в «Аталанту» Адемолы Лукмана.

Подробную статистику Влашича можно найти здесь, а Миранчука – здесь.