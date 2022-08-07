«Вест Хэм» готов продать Влашича. «Торино» ведет переговоры по экс-хавбеку ЦСКА

Теги Торино Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Саид Бенрахма Никола Влашич Фабрицио Романо Футбол

Полузащитник Никола Влашич летом может покинуть «Вест Хэм».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб готов продать как хорватского футболиста, так и хавбека Саида Бенрахма.

Подписать Влашича хотел бы «Торино». Стороны уже ведут переговоры, и в ближайшее время ожидаются новые контакты по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что туринцы хотели арендовать 24-летнего игрока.

В прошлом сезоне полузащитник провел 19 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно со статистикой бывшего члена ЦСКА можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные