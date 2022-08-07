«Вест Хэм» готов продать Влашича. «Торино» ведет переговоры по экс-хавбеку ЦСКА

Полузащитник Никола Влашич летом может покинуть .

По сведениям инсайдера , лондонский клуб готов продать как хорватского футболиста, так и хавбека .

Подписать Влашича хотел бы . Стороны уже ведут переговоры, и в ближайшее время ожидаются новые контакты по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что туринцы хотели арендовать 24-летнего игрока.

В прошлом сезоне полузащитник провел 19 матчей в и забил 1 гол. Подробно со статистикой бывшего члена ЦСКА можно ознакомиться здесь.