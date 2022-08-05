«Торино» пока не отказался от Миранчука. «Аталанта» согласна только на продажу

еще может перейти из «Аталанты» в «Торино».

По данным , после покупки Адемолы Лукмана у «РБ Лейпциг» за 15 млн евро руководство «Аталанты» согласно лишь на продажу Миранчука. Об этом бергамаски уведомили «Торино».

Туринский клуб пока не отказался от планов по приобретению россиянина.

Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход Алексея в «Торино», хотя стороны были крайне близки к договоренности об аренде игрока с правом выкупа за 12 млн евро.

Гасперини тормознул трансфер Миранчука в «Торино». Возможно, совсем не надолго