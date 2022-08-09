Александр Кержаков о Медиалиге: «Мне не нравится обилие мата, которое уходит в YouTube. Несовершеннолетние впитывают то, что не должны»

высказался о Медиалиге.

– Как вы относитесь к Медиалиге? Готовы тренировать команду этого турнира, как, например, ?

– Не готов. Не понимаю, что это такое. Буквально недавно узнал о существовании Медиалиги, так как меня об этом спросили.

Слышал, что команды из Медиалиги допустили до Кубка России. Мне кажется, это неправильно. Не хочу никого обидеть, но есть профессиональный футбол, а есть Медиалига. Хотите шоу, пожалуйста, снимайте свои ролики, радуйте ими кого-то, но это никак не связано с профессиональным футболом, которому футболисты посвящают всю жизнь в ущерб здоровью.

У медиакоманд и профессиональных команд разные ценности, задачи, значимость. А тут, получается, люди, которые не прилагают каких-то сверхусилий (травмы, сверхнагрузки), имеют такие же привилегии в профессиональном турнире. Получается, они даже мастеров спорта, теоретически, могут получить. Мне это непонятно, не одобряю такого подхода.

А вообще Медиалига – отличный проект. Единственное, что мне не нравится, так это обилие мата, которое уходит в без редактуры. Много несовершеннолетних мальчиков и девочек следят за Медиалигой и впитывают то, что не должны впитывать. Мат есть и в профессиональном футболе, но он не так слышен. Думаю, что у Медиалиги и без участия в Кубке России все хорошо – много просмотров, веселые шутки.

– Как вы относитесь к назначению Александра Мостового тренером медийной команды?

– Каждый волен делать то, что он хочет. Если ему нравится, то вообще отлично, я его поддерживаю.

– Соболев и Джикия имеют команду в Медиалиге. Если вам предложили бы создать свою, вы бы рассмотрели?

– Я не до такой степени в этом понимаю. Мне больше интересно развиваться в своей профессии и делать то, что мне нравится. Следить за профессиональным футболом, и не только российским, за тактическими изменениями, решениями со стороны тренеров.

В Медиалигу пока не заглядываю и надеюсь, что только ради забавы я ее посмотрю, но не более того, – сказал бывший форвард .

Медиалига гремит везде. С блогерами играют Глушаков и Тарасов, есть ВАР и микрофоны на судьях, на поле искры и трэшток

Не спешите ругать Медиалигу. Она может вдохновить РПЛ на перемены