Дьяков о популярности Медиалиги: «Обойдет Первую лигу по просмотрам. Насчет РПЛ не знаю»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Виталий Дьяков медийный футбол Медиалига Футбол

Виталий Дьяков считает, что Медийная футбольная лига обойдет Первую лигу по просмотрам.

«Медиалига в этом сезоне может стать популярней РПЛ? Насчет РПЛ не знаю, но Вторая лига умирает точно.

По просмотрам Медиалига будет обходить и Первую лигу. Началось все круто – и по просмотрам, и по охвату. Посмотрим, что будет во втором сезоне.

Раз был такой старт, значит, дальше все будет только лучше», – сказал игрок команды «Броук Бойз». 

Ранее 33-летний защитник выступал за «Ростов», «Динамо», «Томь», «Сивасспор» и «Спартак-2».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные