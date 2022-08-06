Дьяков о популярности Медиалиги: «Обойдет Первую лигу по просмотрам. Насчет РПЛ не знаю»

Виталий Дьяков считает, что Медийная футбольная лига обойдет Первую лигу по просмотрам.
«Медиалига в этом сезоне может стать популярней РПЛ? Насчет РПЛ не знаю, но Вторая лига умирает точно.
По просмотрам Медиалига будет обходить и Первую лигу. Началось все круто – и по просмотрам, и по охвату. Посмотрим, что будет во втором сезоне.
Раз был такой старт, значит, дальше все будет только лучше», – сказал игрок команды «Броук Бойз».
Ранее 33-летний защитник выступал за «Ростов», «Динамо», «Томь», «Сивасспор» и «Спартак-2».