Славиша Йоканович: «Клопп или Гвардиола? Карпин»

Главный тренер рассказал о своих футбольных принципах.

– Контролировать мяч или контролировать соперника?

– Контролировать себя.

– Играть по счету или всегда играть в свой футбол?

– Невозможно всегда играть в свой футбол. Нужно быть гибким, умным, правильно интерпретировать ситуацию, обстановку в игре.

Если идет 90‑я минута, а вы ведете 1:0, нужно прикончить игру, а не идти за вторым голом. Все зависит от ситуации в игре, от обстоятельств. То, как вы играете в первые пять минут, отличается от того, как вы проводите заключительную пятиминутку.

– Скорость бега или скорость мысли?

– Скорость мысли. Скорость мысли, конечно же. Футбол – это не просто беготня и удары по мячу.

– Хорошая игра или хороший результат?

– Пускай немного повезет, главное – выиграть.

– Побольше тренировок или побольше трансферов?

– Побольше тренировок.

– 5:4 или 1:0?

– Пять‑четыре, пять‑четыре. И там, и там ведь счет в нашу пользу? Тогда все равно. Вы имеете в виду, что оба раза выиграем мы? Тогда не проблема. Получу удовольствие в любом случае.

– Клопп или Гвардиола?

– Карпин, – сказал серб в эфире программы «Тотальный футбол» на канале .