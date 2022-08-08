«Химки» могут расторгнуть контракт с Юраном («РБ Спорт»)

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Сергей Юран может быть уволен из «Химок».

По информации «РБ Спорт», подмосковный клуб может решить расстаться с главным тренером команды.

С большой долей вероятности, контракт с тренером может быть расторгнут в ближайшее время. Срок его нынешнего соглашения с клубом истекает в конце текущего сезона.

«Химки» после 4 туров занимают 7-е место в таблице Мир РПЛ, имея 7 очков.

Юран возглавил «Химки» по ходу предыдущего сезона. Он помог команде сохранить прописку в РПЛ в стыковых матчах.

Селюк наезжает на Юрана – тот якобы вымогает у игроков деньги. Обвинений очень много

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