«Химки» могут расторгнуть контракт с Юраном («РБ Спорт»)

может быть уволен из «Химок».

По информации «РБ Спорт», подмосковный клуб может решить расстаться с главным тренером команды.

С большой долей вероятности, контракт с тренером может быть расторгнут в ближайшее время. Срок его нынешнего соглашения с клубом истекает в конце текущего сезона.

«Химки» после 4 туров занимают 7-е место в таблице Мир РПЛ, имея 7 очков.

Юран возглавил по ходу предыдущего сезона. Он помог команде сохранить прописку в в стыковых матчах.

Селюк наезжает на Юрана – тот якобы вымогает у игроков деньги. Обвинений очень много