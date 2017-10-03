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    Путин – Фурсенко: «Восемь иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. Молодец, Сергей!»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко премьер-лига Россия Владимир Путин лимит на легионеров

    Президент России Владимир Путин подшутил над президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко на заседании Совета по физической культуре и спорту.

    – В России вслед за хоккейной произошла футбольная революция, – сказал Фурсенко. – Построены стадионы, подготовлена инфраструктура. Одухотворить инфраструктуру надо за счет зрелищного футбола. Красота футбола важнее результата. Играя в зрелищный футбол, «Зенит» привлек очень большое количество болельщиков на стадион. Довел количество до 50 тысяч человек. Причем другие люди появились на стадионе – приходят семьи с детьми.

    Клубам надо учиться зарабатывать самим. Иначе мы станет бременем для федерального и регионального бюджетов. Рекламодатели стали активнее. Если российский футбол будет зрелищным, придет и реклама. И наш футбол станет конкурентоспособным. Более того – футбол станет истинно русской игрой.

    – Молодец, Сергей, – ответил Путин. – Восемь человек иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. И два гражданина РФ, и вратарь – три. Вот молодец!

    – Владимир Владимирович, мы во всех играх соблюдаем лимит! Это был единственный матч с испанцами. Но мы реально готовим российских футболистов к ЧМ.

    – Посмотрим! 

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