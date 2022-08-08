Кержаков о пиве на стадионах: «Если кто-то хочет выпить, он и до игры может. На ЧМ-2018 не видел валяющихся между трибунами людей»

не понимает, почему продажа пива на стадионах запрещена.

«Не сказать, что я фанат этого напитка, но примеры с матчей чемпионата мира показывают, что проблем в принципе никаких не будет. Я не считаю, что это популяризация напитка, потому что во многих европейских странах пиво на стадионах воспринимают нормально. Плюс это хорошие дополнительные деньги в бюджет клуба на его развитие.

Если кто-то хочет выпить, он и до игры может все сделать, в чем проблема? Продавайте тогда на играх пластиковые стаканы.

Я не вижу отличия нынешних болельщиков от тех, что были на чемпионате мира-2018 или раньше, когда продавали пиво. Что тогда я не видел валяющихся между трибунами людей, что сейчас. Что тогда были стычки, что сейчас они происходят.

Нет проблем, что кто-то выпивает до того, как зайти на стадион. Мы видим, как выпивают в барах. Какая разница? Человек пройдет сто метров и уже окажется на стадионе», – сказал бывший тренер «Пари НН», ранее игравший за «Зенит» и «Динамо».