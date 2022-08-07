Вернер очень близок к переходу в «РБ Лейпциг» из «Челси». Сделку могут закрыть на следующей неделе

очень близок к возвращению в «РБ Лейпциг» из .

Sky Sport Deutschland пишет, что очень скоро сделка может быть закрыта. В последние несколько дней клубам удалось добиться значительного прогресса в переговорах.

Немец хочет вернуться в , чтобы в хорошей форме подойти к . Интерес к форварду проявлял «Ювентус», но Тимо выразил желание вернуться в «Лейпциг». Он регулярно контактирует с директором немецкого клуба Оливером Минцлаффом.

Пока неизвестно, в каком формате будет оформлен переход Вернера. Это может быть как аренда с правом выкупа, так и полноценный трансфер. В скором времени эти детали будут улажены.

Журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг уточняет, что сделка может быть закрыта на следующей неделе.

Вернера не было в заявке «Челси» на вчерашний матч 1-го тура с «Эвертоном» (1:0).

Форвард выступал за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год. В 156 матчах за клуб он забил 90 голов и отдал 40 результативных передач.

Статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.