Вернер очень близок к переходу в «РБ Лейпциг» из «Челси». Сделку могут закрыть на следующей неделе

Тимо Вернер очень близок к возвращению в «РБ Лейпциг» из «Челси».
Sky Sport Deutschland пишет, что очень скоро сделка может быть закрыта. В последние несколько дней клубам удалось добиться значительного прогресса в переговорах.
Немец хочет вернуться в «РБ Лейпциг», чтобы в хорошей форме подойти к ЧМ-2022. Интерес к форварду проявлял «Ювентус», но Тимо выразил желание вернуться в «Лейпциг». Он регулярно контактирует с директором немецкого клуба Оливером Минцлаффом.
Пока неизвестно, в каком формате будет оформлен переход Вернера. Это может быть как аренда с правом выкупа, так и полноценный трансфер. В скором времени эти детали будут улажены.
Журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг уточняет, что сделка может быть закрыта на следующей неделе.
Вернера не было в заявке «Челси» на вчерашний матч 1-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:0).
Форвард выступал за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год. В 156 матчах за клуб он забил 90 голов и отдал 40 результативных передач.
Статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.