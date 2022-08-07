Вернер перейдет в «Лейпциг» на постоянной основе, это будет не аренда

Теги Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы ЧМ-2022 РБ Лейпциг Тимо Вернер Фабрицио Романо Футбол

Стали известны детали перехода форварда Тимо Вернера из «Челси» в «Лейпциг».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, речь идет о полноценном трансфере форварда, а не об аренде.

Сегодня появилась информация, что сделку планируют закрыть уже на следующей неделе.

Немец хотел вернуться в «РБ Лейпциг», чтобы в хорошей форме подойти к ЧМ-2022.

Вернера не было в заявке «Челси» на вчерашний матч 1-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:0).

Форвард выступал за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год. В 156 матчах за клуб он забил 90 голов и отдал 40 результативных передач.

Статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные