Вернер перейдет в «Лейпциг» на постоянной основе, это будет не аренда

Стали известны детали перехода форварда из «Челси» в «Лейпциг».

По данным инсайдера , речь идет о полноценном трансфере форварда, а не об аренде.

Сегодня появилась информация, что сделку планируют закрыть уже на следующей неделе.

Немец хотел вернуться в , чтобы в хорошей форме подойти к .

Вернера не было в заявке на вчерашний матч 1-го тура с (1:0).

Форвард выступал за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год. В 156 матчах за клуб он забил 90 голов и отдал 40 результативных передач.

Статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.