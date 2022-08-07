Вернер перейдет в «Лейпциг» на постоянной основе, это будет не аренда

Стали известны детали перехода форварда Тимо Вернера из «Челси» в «Лейпциг».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, речь идет о полноценном трансфере форварда, а не об аренде.
Сегодня появилась информация, что сделку планируют закрыть уже на следующей неделе.
Немец хотел вернуться в «РБ Лейпциг», чтобы в хорошей форме подойти к ЧМ-2022.
Вернера не было в заявке «Челси» на вчерашний матч 1-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:0).
Форвард выступал за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год. В 156 матчах за клуб он забил 90 голов и отдал 40 результативных передач.
Статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.