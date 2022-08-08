«Спартак» о встрече с судейским корпусом: «Нам разъяснили дополнительно введенные критерии. Оценили сложность работы арбитров»

Гендиректор высказался о встрече с представителями судейского корпуса.

— Стали ли арбитры лояльнее к «Спартаку»?

— Не знаю — мы просто планомерно двигаемся вместе с судейским комитетом по пониманию правил игры. Очень много нововведений. Понятно, что футболисты, может быть, не в курсе этих изменений. Поэтому на встрече с рефери нам подробно разъяснили дополнительно введенные критерии.

Правила — небольшая книжечка. Все регламентируется дополнительными критериями, которые вводит ФИФА и УЕФА. Со своей стороны оценили сложность работы арбитров. Ни в коем случае не критикуем судей. Но хотим и будем в рамках конструктивного диалога получать те разъяснения, которые необходимы для понимания ситуации, – сказал .