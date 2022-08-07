Мележиков про отсутствие трансферов у «Спартака»: «Сейчас мы аккуратны. Действуем исключительно с учетом мнения тренера»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил отсутствие трансферов.
– Правильно понимаю, что «Спартак» сейчас не тратит деньги из-за того, что происходит процесс смены акционеров?
– Нет, у нас есть возможность согласовывать с акционерами и с представителями «Лукойла» те или иные сделки, но сейчас мы в этом плане аккуратны. Действуем исключительно с учетом мнения главного тренера.
– Люди из «Лукойла» уже зашли в клуб?
– Мы всегда были с ними в контакте. Сейчас в более близком, – отметил Мележиков.
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