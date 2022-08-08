Экс-судья Федотов о пенальти «Оренбурга» за фол после удара мимо ворот «Ростова»: «По нынешним правилам — это 11-метровый»

Игорь Федотов оценил назначение пенальти в матче Мир «Ростов» – (2:1).

На 68-й минуте судья Василий Казарцев с помощью ВАР указал на точку из-за фола вратаря дончан на .

— По нынешним правилам — это пенальти. Вратарь наказан за грубую игру. В момент контакта ноги голкипера и игрока атаки мяч находился в поле. Формально — это одиннадцатиметровый удар, но по-футбольному никто бы на это внимания не обратил – так же, как и Казарцев.

— А то, что контакт был после удара?

— Это никак не влияет. Мяч идет вверх, и вратарь совершает грубое действие в штрафной площади, значит, следует назначить пенальти. Людям тяжело объяснить, что в таком моменте следует назначить одиннадцатиметровый, – сказал бывший арбитр.

Казарцев поставил пенальти за фол после удара мимо ворот. Стоило ли?