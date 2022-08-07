Лебеденко о неудачном старте сезона «Торпедо»: «Шаг за шагом учимся, привыкаем к лиге»

Игорь Лебеденко после поражения от «Химок» прокомментировал неудачный старт сезона «Торпедо».

Московский клуб в четырех турах набрал всего одно очко и занимает предпоследнее место в таблице.

«Мы начали чуть неудачно, действительно. К середине тайма только перестроились и поняли то, что нам дает результат, к середине тайма начали прибавлять в игре. Появились моменты, заработали пенальти, сравняли счет.

Второй тайм начали достаточно неплохо. До гола у «Химок» не было опасных моментов и подходов.

У нас были хорошие моменты и даже стопроцентный перед их голом, который мы не реализовали, а потом как раз пропустили. Поэтому шаг за шагом учимся, привыкаем к лиге.

Понимаем уже, что нужно реализовывать моменты и не давать команде соперника использовать свои», – сказал хавбек «Торпедо».