Невилл про «МЮ»: «В АПЛ нет команды, против которой играть проще. Тен Хаг будет в шоке»

Экс-защитник Гари Невилл раскритиковал после игры с «Брайтоном» (1:2).

«В нет команды, против которой играть было бы проще. И это вызывает серьезное беспокойство. То, насколько открыто они действуют, поражает.

Тен Хаг будет шокирован после многообещающей предсезонки. Но любой, кто видел этих игроков раньше, увидел знакомое выступление. Люди, занимающие высокие посты, должны были понимать, что предоставлять тен Хагу такой состав непозволительно.

Этой команде усиление нужно еще сильнее, чем кажется. Время на трансферы есть, но и тен Хагу нужно время на то, чтобы с новичками поработать.

Каждый тренер, приходящий в команду, полагает, что сможет выжать из игроков больше, чем предшественник, поскольку считает себя более сильным специалистом. Возможно, в данном случае так и есть. Однако сегодня тен Хаг увидел, на что способны его футболисты.

Не думаю, что те, кто следил за «МЮ» на протяжении последнего года, ожидали чего-то иного от тех же игроков на тех же позициях», – сказал Невилл.

«МЮ» страдает и с Тен Хагом: 1:2 против «Брайтона». Роналду вышел только на замену