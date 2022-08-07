Пол Скоулз: «6-е место – максимум для «МЮ», если играть как с «Брайтоном». Тен Хагу нужны новички»

Бывший хавбек высказался о перспективах команды.

Манкунианцы уступили «Брайтону» (1:2) на своем поле в 1-м туре .

«Это очень похоже на то, что произошло в конце прошлого сезона. «Брайтон» провел отличный матч, впрочем.

Эрику предстоит серьезно поработать. Ему нужны игроки, нужны новые футболисты – более высокого уровня. Если команда будет играть так, как сегодня, шестое место – максимум для нее.

Начало матча шокировало, и в целом в первом тайме команда действовала хаотично. Уже с самого начала становилось понятно, что будет дальше, игра в центре поля была очень слабой», – заявил Скоулз.

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