Пол Скоулз: «6-е место – максимум для «МЮ», если играть как с «Брайтоном». Тен Хагу нужны новички»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Брайтон Эрик тен Хаг Футбол

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о перспективах команды.

Манкунианцы уступили «Брайтону» (1:2) на своем поле в 1-м туре АПЛ.

«Это очень похоже на то, что произошло в конце прошлого сезона. «Брайтон» провел отличный матч, впрочем.

Эрику предстоит серьезно поработать. Ему нужны игроки, нужны новые футболисты – более высокого уровня. Если команда будет играть так, как сегодня, шестое место – максимум для нее.

Начало матча шокировало, и в целом в первом тайме команда действовала хаотично. Уже с самого начала становилось понятно, что будет дальше, игра в центре поля была очень слабой», – заявил Скоулз.

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