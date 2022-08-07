«Спартак» выиграл 3 матча РПЛ подряд впервые с весны 2021-го. Тогда тренером был Тедеско

«Спартак» впервые за полтора года выиграл три матча подряд.

Вчера команда победила «Урал» (2:0) в рамках 4-го тура Мир РПЛ, а до этого обыграла «Оренбург» (4:1) и «Краснодар» (4:1).

Красно-белые не выигрывали три матча чемпионата России с весны 2021 года – тогда тренером был . В апреле-мае 2021 года «Спартак» победил ЦСКА (1:0), тульский «Арсенал» (2:1) и «Химки» (2:1).

В сезоне-2021/22 под руководством и «Спартаку» ни разу не удалось одержать три победы в чемпионате подряд.

В следующем туре московский клуб дома сыграет с «Сочи».

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