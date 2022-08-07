«Спартак» выиграл 3 матча РПЛ подряд впервые с весны 2021-го. Тогда тренером был Тедеско

«Спартак» впервые за полтора года выиграл три матча РПЛ подряд.
Вчера команда Гильермо Абаскаля победила «Урал» (2:0) в рамках 4-го тура Мир РПЛ, а до этого обыграла «Оренбург» (4:1) и «Краснодар» (4:1).
Красно-белые не выигрывали три матча чемпионата России с весны 2021 года – тогда тренером был Доменико Тедеско. В апреле-мае 2021 года «Спартак» победил ЦСКА (1:0), тульский «Арсенал» (2:1) и «Химки» (2:1).
В сезоне-2021/22 под руководством Руя Витории и Паоло Ваноли «Спартаку» ни разу не удалось одержать три победы в чемпионате подряд.
В следующем туре московский клуб дома сыграет с «Сочи».
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