Павлюченко о «Спартаке»: «Все начали говорить о чемпионстве – это всегда очень плохо сказывается»

Теги Спартак Роман Павлюченко премьер-лига Россия Футбол

Роман Павлюченко считает, что разговоры о чемпионстве идут «Спартаку» во вред.

«Когда «Спартак» начинает удачно чемпионат, все начинают говорить про чемпионскую игру и чемпионского тренера.

Это всегда очень плохо сказывается. Давайте выводы пока не будем делать по «Спартаку», я думаю, что нужно подождать 10-15 туров, тогда будет реально видно, на что способна команда в этом сезоне.

Поэтому сейчас говорить о чемпионстве рано, это ведь и плохо для «Спартака», ведь начинают говорить, что нашли свою игру», – сказал бывший нападающий красно-белых.

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