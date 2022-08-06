Смородская о «Спартаке»: «Абаскаль удивляет, я поражена. Ноунейм-тренер, но молодец мужик»

Экс-президент «Локомотива» высоко отозвалась о тренере «Спартака».

Смородская похвалила , комментируя победу «Спартака» над «Уралом» (2:0) в 4-м туре Мир .

– Судить рано, прошло пока всего только четыре тура. Но я за очень рада и поздравляю их. Абаскаль очень удивляет, я поражена. Это ноунейм-тренер, но команда выглядит неплохо, молодец мужик.

– Может ли этот «Спартак» бороться за чемпионство?

– Рано об этом говорить. Рано. Пусть они с топами поиграют. По «Оренбургу» и «Уралу» не стоит судить, – сказала Смородская.