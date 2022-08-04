Мерсон о матче «МЮ» с «Брайтоном»: «Тен Хаг столкнулся с «уловкой-22». Он предпочел бы не выпускать Роналду, чтобы реализовать свой план, но Криштиану некем заменить»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Брайтон Пол Мерсон Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Футбол

Бывший форвард «Арсенала» Пол Мерсон высказался о положении, в котором оказался «МЮ».

В 1-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон», матч назначен на 7 августа.

«Эрик тен Хаг в ситуации с Криштиану Роналду столкнулся с «уловкой-22».

Он, вероятно, хотел бы не выпускать Роналду, чтобы реализовать свой план, однако заменить Криштиану некем. Для тренера это серьезный удар в зубы. Мы все-таки говорим о «Манчестер Юнайтед», и можно было бы предположить, что к этому времени клуб найдет подходящего центрфорварда.

Если Роналду останется, я бы всякий раз выпускал именно его, а не Марсьяля», – отметил Мерсон.

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