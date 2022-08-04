Мерсон о матче «МЮ» с «Брайтоном»: «Тен Хаг столкнулся с «уловкой-22». Он предпочел бы не выпускать Роналду, чтобы реализовать свой план, но Криштиану некем заменить»

Бывший форвард «Арсенала» Пол Мерсон высказался о положении, в котором оказался «МЮ».
В 1-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон», матч назначен на 7 августа.
«Эрик тен Хаг в ситуации с Криштиану Роналду столкнулся с «уловкой-22».
Он, вероятно, хотел бы не выпускать Роналду, чтобы реализовать свой план, однако заменить Криштиану некем. Для тренера это серьезный удар в зубы. Мы все-таки говорим о «Манчестер Юнайтед», и можно было бы предположить, что к этому времени клуб найдет подходящего центрфорварда.
Если Роналду останется, я бы всякий раз выпускал именно его, а не Марсьяля», – отметил Мерсон.