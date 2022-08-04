Марсьяль из-за травмы пропустит матч «МЮ» с «Брайтоном» в 1-м туре АПЛ

Форвард «Манчестер Юнайтед» пропустит старт сезона из-за травмы.

Как пишет The Athletic, нападающий не сыграет в матче 1-го тура против из-за травмы задней поверхности бедра. Пока неизвестно, когда француз вернется на поле.

«МЮ» надеется, что Марсьяль восстановится от повреждения к игре 2-го тура чемпионата против . Если этого не произойдет, то Антони наверняка сыграет с «Ливерпулем» в матче 3-го тура АПЛ.

Марсьяль получил травму во время товарищеского матча с «Атлетико» (0:1), который команда провела в Осло. Тогда форвард уходил с поля, держась за ногу.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг видит в Марсьяле основного форварда «МЮ» на старт сезона.

Француз забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 5 предсезонных матчах . Столько же было за весь прошлый сезон – по одному голу за «Юнайтед», «Севилью» и сборную Франции.