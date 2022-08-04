Марсьяль из-за травмы пропустит матч «МЮ» с «Брайтоном» в 1-м туре АПЛ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль пропустит старт сезона из-за травмы.
Как пишет The Athletic, нападающий не сыграет в матче 1-го тура АПЛ против «Брайтона» из-за травмы задней поверхности бедра. Пока неизвестно, когда француз вернется на поле.
«МЮ» надеется, что Марсьяль восстановится от повреждения к игре 2-го тура чемпионата против «Брентфорда». Если этого не произойдет, то Антони наверняка сыграет с «Ливерпулем» в матче 3-го тура АПЛ.
Марсьяль получил травму во время товарищеского матча с «Атлетико» (0:1), который команда провела в Осло. Тогда форвард уходил с поля, держась за ногу.
Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг видит в Марсьяле основного форварда «МЮ» на старт сезона.
Француз забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 5 предсезонных матчах «Манчестер Юнайтед». Столько же было за весь прошлый сезон – по одному голу за «Юнайтед», «Севилью» и сборную Франции.