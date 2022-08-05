Тен Хаг о Роналду: «У «МЮ» есть форвард топ-уровня. Счастлив, что он с нами»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Брайтон Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о Криштиану Роналду перед игрой 1-го тура АПЛ.

– Я счастлив, что он с нами. У «Манчестер Юнайтед» есть нападающий топ-уровня. Он с нами. Он в команде.

– Выйдет ли Роналду в старте в воскресенье?

– Увидите в воскресенье, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, тен Хаг подтвердил, что Антони Марсьяль пропустит предстоящий матч с «Брайтоном» из-за травмы.

В рамках 1-го тура АПЛ «МЮ» дома сыграет с «Брайтоном» в воскресенье, 7 августа. Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

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