Тен Хаг о Роналду: «У «МЮ» есть форвард топ-уровня. Счастлив, что он с нами»

Эрик тен Хаг высказался о Криштиану Роналду перед игрой 1-го тура АПЛ.
– Я счастлив, что он с нами. У «Манчестер Юнайтед» есть нападающий топ-уровня. Он с нами. Он в команде.
– Выйдет ли Роналду в старте в воскресенье?
– Увидите в воскресенье, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Кроме того, тен Хаг подтвердил, что Антони Марсьяль пропустит предстоящий матч с «Брайтоном» из-за травмы.
В рамках 1-го тура АПЛ «МЮ» дома сыграет с «Брайтоном» в воскресенье, 7 августа. Матч начнется в 16:00 по московскому времени.