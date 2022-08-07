Роберт Левандовски: «Не волнует, что «Барса» может меня не зарегистрировать. Все будет решено»

уверен, что «Барселона» сможет его зарегистрировать.

«Меня не волнует то, что «Барса» может меня не зарегистрировать. Думаю, все на правильном пути, ведь все ресурсы, необходимые для моего трансфера, были зарезервированы «Барселоной» заранее.

У меня нет ни капельки волнения. Все будет решено», – сказал нападающий «Барселоны».

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