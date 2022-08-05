Жоан Лапорта: «Если бы джинн дал «Барсе» 3 желания, мы бы загадали бомбардира, многократного обладателя «Золотой бутсы» и гаранта голов. Это все Левандовски»

рассказал о процессе трансфера Роберта Левандовского.

«У нас было намерение подписать «девятку». Если бы появился джинн и попросил нас загадать три желания, то мы бы загадали бомбардира, многократного обладателя «Золотой бутсы» и гаранта голов. Это все Левандовски.

Что случилось? Что у меня очень особые отношения с его агентом. Я спросил: «Есть ли возможность?» И он ответил, что да, он хотел бы этого. Мы немедленно связались с «Баварией».

Роберт также интересовался, сможем ли мы его подписать. Я его успокоил. Я сказал ему, что если бы мы могли подписать только одного игрока, то это был бы он.

Были и другие клубы, которые предлагали ему больше денег. Я счастлив и благодарен за то, что они были готовы прийти сюда в такой ситуации. За то, что они сделали это, несмотря на давление со стороны других клубов...

«Барса» приложила огромные усилия и была вознаграждена благодаря воле Роберта и его агента», – сказал президент «Барселоны».