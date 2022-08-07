Магуайр о том, что Роналду дал «МЮ»: «Голы. Это чудесный игрок с прекрасным характером. Любое его действие тщательно изучают – знаю, каково это»

высоко отозвался о нападающем «Манчестер Юнайтед» .

– Что дало «Манчестер Юнайтед» возвращение Роналду прошлым летом?

– Голы. Криштиану – чудесный игрок, у него прекрасный характер. Приятно, что он с нами.

Я знаю, каково это – слышать столько слухов о себе, но он сталкивается с этим еще чаще. Любое его действие тщательно изучают. Ты получаешь это, играя за клуб масштаба «Манчестер Юнайтед». Но когда дела идут хорошо, тебя много хвалят. Это футбол, – сказал капитан .

Почему Роналду никто не подписывает? Три пугающих графика