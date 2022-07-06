Магуайр лайкнул пост о недовольстве Роналду из-за снижения зарплат в «МЮ». Позже он убрал лайк

лайкнул пост, касающийся и зарплат в .

Защитник манкунианцев лайкнул запись, в которой говорилось, что одной из причин недовольства Роналду положением в «МЮ» стало 25-процентое снижение зарплаты игроков из-за непопадания клуба в Лигу чемпионов.

В случае португальца снижение составило с 480 до 360 тысяч фунтов в неделю.

По информации BBC, Магуайр лайкнул пост по ошибке и уже убрал лайк.

В «МЮ» две группировки: британцы и иностранцы во главе с Роналду. Перед игрой с «Атлетико» в ЛЧ у них была ссора (ESPN)

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