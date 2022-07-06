Магуайр лайкнул пост о недовольстве Роналду из-за снижения зарплат в «МЮ». Позже он убрал лайк

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Харри Магуайр соцсети деньги Футбол

Харри Магуайр лайкнул пост, касающийся Криштиану Роналду и зарплат в «Манчестер Юнайтед».

Защитник манкунианцев лайкнул запись, в которой говорилось, что одной из причин недовольства Роналду положением в «МЮ» стало 25-процентое снижение зарплаты игроков из-за непопадания клуба в Лигу чемпионов.

В случае португальца снижение составило с 480 до 360 тысяч фунтов в неделю.

По информации BBC, Магуайр лайкнул пост по ошибке и уже убрал лайк.

В «МЮ» две группировки: британцы и иностранцы во главе с Роналду. Перед игрой с «Атлетико» в ЛЧ у них была ссора (ESPN)

Роналду должен уйти из «МЮ». Он нарушил главное правило сэра Алекса – поставил себя выше клуба

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные