Сборная России опубликовала команду рекордсменов по числу матчей. В нее вошли Аршавин, Онопко, Карпин и Семак

Сборная России опубликовала список рекордсменов по матчам за команду по позициям.
Сборная рекордсменов национальной команды по позициям:
Вратарь: Игорь Акинфеев (111 матчей).
Защитники: Юрий Жирков (92), Василий Березуцкий (101), Сергей Игнашевич (127), Виктор Онопко (113), Александр Анюков (77).
Полузащитники: Валерий Карпин (73), Сергей Семак (65), Андрей Аршавин (75).
Нападающие: Александр Кержаков (91), Владимир Бесчастных (71).
При этом, как отметила пресс-служба сборной, в команду не уместился один игрок, который провел за сборную столько же матчей, сколько Семак, предложив подписчикам угадать, кто это.