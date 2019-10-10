Сборная России опубликовала команду рекордсменов по числу матчей. В нее вошли Аршавин, Онопко, Карпин и Семак

опубликовала список рекордсменов по матчам за команду по позициям.

Сборная рекордсменов национальной команды по позициям:

Вратарь: (111 матчей).

Защитники: (92), Василий Березуцкий (101), Сергей Игнашевич (127), Виктор Онопко (113), (77).

Полузащитники: Валерий Карпин (73), Сергей Семак (65), (75).

Нападающие: Александр Кержаков (91), Владимир Бесчастных (71).

При этом, как отметила пресс-служба сборной, в команду не уместился один игрок, который провел за сборную столько же матчей, сколько Семак, предложив подписчикам угадать, кто это.