Никита Чернов о «Спартаке» при Абаскале: «При Ваноли играли в 5 защитников, теперь – в 4. Некоторые функции игроков поменялись»

высказался об игре «Спартака» под руководством .

— По итогам предсезонки и первых официальных матчей под руководством Абаскаля можете объяснить, в чем изменился «Спартак» по сравнению с временами Ваноли?

— Прежде всего, мы поменяли схему. При Ваноли играли в пять защитников, а теперь играем в четыре. И понятно, что некоторые функции игроков поменялись.

— Лично для вас в игровом плане требования как-то изменились?

— Для защитника в целом всегда все предельно понятно. В обороне действовать построже, стараться сыграть на ноль, помочь вратарю выдать сухой матч. Когда играешь не на ноль — остаешься собой недоволен в любом случае. Даже если в итоге побеждаешь.

С тем же «Оренбургом» можно было поинтереснее сыграть, но в итоге, хоть и победили, один мяч все-таки пропустили. Обидно, – сказал защитник «Спартака».

Абаскаль пока отличный: не болтает лишнего и эффективно использует сильные качества игроков «Спартака»