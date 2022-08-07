Фукс о чемпионстве: «Уверен, что ЦСКА сможет побороться с «Зенитом»

считает, что ЦСКА поборется с «Зенитом» за победу в Мир РПЛ.

– Сможет ли ЦСКА в этом сезоне с таким составом побороться за чемпионство?

– Да. Я уверен в том, что мы сможем побороться с «Зенитом», у нас очень хороший тренер, он очень много делает для команды. Думаю, что в этом году будут результаты лучше, чем в прошлом сезоне.

– Что думаете о предстоящем матче с ?

– Все матчи сложны по-своему. Думаю, мы сможем навязать борьбу и выйти победителем, – сказал защитник ЦСКА.

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