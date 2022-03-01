Вернер интересен дортмундской «Боруссии». «Челси» будет готов обсудить трансфер

Форвард может вернуться в Бундеслигу.

Как сообщает Sky Sport Deutschland, возможность подписания немецкого футболиста рассматривает дортмундская .

Конкретных переговоров пока не было, однако «Боруссия» находится в хороших отношениях с агентом Вернера Фолькером Струтом.

Преградой на пути к трансферу может стать финансовый фактор – игроку придется идти на уступки по зарплате, учитывая, что в «Челси» ему платят почти 16 млн евро.

Отмечается, что «Челси» не намерен предлагать нападающего другим клубам, но будет готов обсудить трансфер.

В текущем сезоне Вернер провел 11 матчей в и забил 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.