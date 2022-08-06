Сутормин про 0:0 с «Ахматом»: «Зенит» сам себе моменты привозит и ломает игру»

Хавбек высказался о ничьей с «Ахматом» (0:0) в 4-м туре Мир .

– Как игра по первому тайму, что не получилось?

– Непростая игра, сами себе просто моменты привозим и ломаем игру. Из-за этого игра складывается не по нашему сценарию. Ошибки невынужденные, удаление, моменты создавал . Это все, конечно, нужно уменьшать и не давать столько позволять сопернику.

– Ты был недалеко, Одоевский реально фолил, удаление?

– Честно, мне показалось, что он вообще не тронул его. Мы сказали об этом арбитру, он посмотрел, проверил. С моего ракурса казалось, что он его перепрыгнул. Может, касание и было, но уже все, ничего не скажешь.

– Ты в первом тайме резво в отборы шел, в подкаты прямо у штрафной. Не боялся пенальти привезти?

– Нет, в штрафной – понятно, что нет. За штрафной один раз не успел – как раз, когда карточка. Понятно, что где-то эмоции, но надо успевать. Если не успеваешь, надо уже на ногах встречать. Лишние карточки никому в плюс не идут.

– Семак сказал, что на второй тайм ты не вышел как раз из-за карточки, обидно?

– Ну да. Одно дело – когда ты где-то в быстрой атаке фолишь, вынужденно. А в таких моментах не очень приятно и не очень надо, но уже ничего не исправишь.

– Далеко лететь домой, через Казахстан, советуй сериалы – русские, Netflix же отключили.

– «Метод». «Триггер», относительно новый, второй сезон сейчас вышел, вообще топ, – сказал Сутормин.