Семак про 0:0 с «Ахматом»: «Результат справедлив, наверное. Это следствие наших грубых ошибок»

Тренер считает справедливым результат матча с .

Встреча 4-го тура Мир завершилась вничью 0:0.

«В первом тайме владели большим преимуществом, были моменты, хоть и не так много, нужно было их реализовывать. Были ошибки, больше индивидуальные, которые привели к ключевым моментам, в том числе к удалению.

В меньшинстве играть сложнее, тем не менее во втором тайме у Малкома было два прекрасных момента, могли использовать их и победить.

В обороне во втором тайме была ошибка – обрезали на ровном месте, она тоже могла привести к пропущенному мячу. Что касается игры и результата, он, наверное, справедлив. Думаю, это следствие наших грубых ошибок, прежде всего в обороне», – сказал Семак .