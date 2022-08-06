Тухель про 1:0 с «Эвертоном»: «Победа есть победа. Я доволен 1-м таймом, во 2-м «Челси» много терял мяч и не так доминировал»

Главный тренер подвел итоги матча с «Эвертоном» в 1-м туре .

Лондонская команда одержала победу со счетом 1:0.

«Победа есть победа, и это очень важно. Мы играли с «Эвертоном» на выезде, и в последние годы нам было трудно набрать здесь очки. Нам есть что улучшить, но это не сюрприз. В большей мере я доволен первым таймом, во втором мы слишком много теряли мяч и не так доминировали. Нам было трудно в плане физики, но мы проявили силу духа и отыграли на ноль.

Были некоторые ситуации, на которые никто не мог повлиять, например, серьезная травма игрока [Бена Годфри], инцидент на трибунах, и мы создали путаницу с заменами.

Некоторые события, которые, возможно, происходят раз в четыре недели, произошли в одном матче; к первому тайму добавили семь минут, ко второму – 10. Это показывает, какой рваной была игра для обеих команд. На это было бы неприятно смотреть», – сказал Тухель.