Защитник «Факела» Божин о фанатах: «У нас каждая гостевая игра как домашняя. Из-за них команда не бросает играть ни при каком счете, бьется до конца»

Защитник «Факела» оценил поддержку фанатов.

Футболист также подвел итоги матча с в 4-м туре Мир РПЛ. Воронежский клуб потерпел поражение со счетом 1:4.

– Было ощущение, что почти дома играли?

– Да! Спасибо болельщикам, атмосфера просто супер. У нас каждая гостевая игра как домашняя. Наших болельщиков слышно даже больше, чем соперников.

– Вы играли за «Торпедо», «Крылья». Где-то еще была такая атмосфера?

– Не припомню такого. Весь гостевой сектор был занят нашими болельщиками! Даже на секторе ЦСКА наши фанаты сидят.

– А в Воронеже как?

– До мурашек. Выходишь, а весь стадион кричит: «Факел». Супер. Такая народная любовь. Чисто из-за этого команда не бросает играть ни при каком счете, бьется до конца. Потому что болельщики хотят видеть, что мы доигрываем каждый эпизод.

– Часто узнают?

– Да где угодно. Даже в магазине. Был один случай: я заказал лимонад, а парень-официант сказал: «Это за счет заведения, чтобы в следующем матче забил гол, а то тебе что-то не везет».

– Вас очень хвалят за самоотверженность. Это самая сильная сторона «Факела»?

– Да, это наша сильная сторона. Но на одном желании не вывезешь. Надо давать качество. Потому что желание [победить] у нас было огромное. Больше, чем у ЦСКА. Но их исполнители решили игру. Чалов, например, пробил под штангу. Индивидуальное мастерство решает.

– Одного желания мало. А чего не хватает «Факелу», чтобы решать?

– Не пропускать. У нас была задача играть компактно во втором тайме, не допустить моментов в первые 15 минут. Почти получилось. Нам забили на 59-й. Просто глупостей надо не делать. А то у ЦСКА и «Динамо» качественные нападающие. Им чуть дашь шанс – и все.

– Болельщики говорят, что не верили, что команда будет играть даже так – и выгрызать ничьи с «Краснодаром» и «Динамо».

– А мы верим. Потому что уровень чемпионата упал, нет большой разницы между лидерами ФНЛ и второй восьмеркой. Почти нет разницы. «Рубин» или «Балтика» спокойно давали бы бой в , – передает слова Божина корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.