Федотов о матче с «Факелом: «ЦСКА пришлось включить характер. Без этого в футбол не играют»

Главный тренер прокомментировал разгромную победу над .

Матч 4-го тура Мир завершился победой армейцев со счетом 4:1.

«Хорошее начало. Создали несколько моментов. Стали заложниками своего темпа. Потом что-то вдруг сломалось. Начали терять инициативу, нервничать, принимать неверные решения вместо того, чтобы пользоваться флангами и создавать преимущество.

Начали терять в центре мячи. Соперник отодвинул игру: угловой, пенальти. Тут, как говорится, на помощь пришел перерыв. Пришлось включить характер. Без этого в футбол не играют. Оказывается, есть силы, желание и проявление мастерства. Для этого понадобился перерыв.

Здесь хотелось бы отметить реализацию. При счете 1:1 были моменты, когда мы могли пораньше забить второй гол. Это и выход Карраскаля, и пара эпизодов, когда мы не находили более очевидное решение, чтобы забить гол», – сказал Федотов.