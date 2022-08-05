Мойес о Холанде в «Сити»: «Возможно, самый перспективный молодой форвард в мире. Но многим иностранцам нужно время на адаптацию в АПЛ»

Главный тренер высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити».

Команды сыграют 7 августа в рамках 1-го тура . Начало матча – в 18:30 по московскому времени.

«Этим летом произвел некоторые кадровые изменения, но я не думаю, что Пеп когда-нибудь изменит то, как он и его команда играют.

Я думаю, что они добавили продуктивного бомбардира [ ], возможно, самого перспективного молодого нападающего не только в этой стране, но и в мире, так что это будет интересно.

Но тем не менее ему еще предстоит дебютировать Премьер-лиге, и довольно часто многим зарубежным игрокам требуется некоторое время, чтобы освоиться, так что я надеюсь, что так будет и с ним в воскресенье», – сказал Мойес.