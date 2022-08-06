Бюджет «Факела» около 570 млн рублей: «По финансовым возможностям находимся на 16-м месте»

Гендиректор «Факела» рассказал о бюджете клуба.
— Вы довольны тем, как проходит трансферная кампания клуба?
— Мы приобрели только одного игрока — Альшина. Все остальные — свободные агенты.
— Живете по средствам?
— Мы прекрасно соотносим трансферную кампанию со своими финансовыми возможностями. По ним мы находимся на 16-м месте в таблице. И вот, исходя из этого, я очень доволен селекционной работой.
У нас появились и молодые, и опытные футболисты. Я бы поставил нашему спортивному департаменту и лично Кириллу Котову пять с плюсом.
— А можете раскрыть бюджет «Факела»?
— На всю структуру, а не только на первую команду, он будет в районе 570 миллионов рублей. Но это при самом хорошем раскладе.
— Из чего он сформирован?
— Это те деньги, которые у нас уже были, плюс средства от пула партнеров, спонсоров и телетрансляций. И билетная программа. Но это, как я уже заметил, на всю структуру — академия, офис, первая команда, затраты на контрагентов. Все целиком, – сказал Роман Асхабадзе.