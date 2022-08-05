Мане – первый за 10 лет игрок, забивший в двух первых матчах за «Баварию». Манджукич забил в 4 первых играх в 2012-м

стал первым за 10 лет игроком, отличившимся в двух первых матчах за «Баварию».

30 июля вингер забил гол в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига» (5:3). Сегодня сенегалец отличился в игре 1-го тура Бундеслиги с (6:1).

До этого последним футболистом «Баварии», забивавшим в двух первых матчах за мюнхенский клуб, был , которому удалось отличиться в 4 первых играх «Баварию» в 2012 году. Хорват забил в игре за Суперкубок Германии против «Боруссии» (2:1), сделал дубль в матче Кубка Германии против «Ян Регенсбург» (4:0), а также забил по одному голу в матчах Бундеслиги с «Гройтером» (3:0) и «Штутгартом» (6:1).

Подробную статистику Мане можно найти здесь.