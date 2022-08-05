Акинфеев о Березуцких во главе ЦСКА: «До поры мы делали хорошую работу, но потом все вместе провалились»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о работе под руководством братьев Березуцких.

– Каково было работать с тренерами Березуцкими, на которых ты, называя вещи своими именами, во время их игровой карьеры орал?

– Контакт был хороший не только у меня, но и у молодых футболистов. Я сразу всем сказал, что братья – нормальные адекватные люди.

Мы общались на «ты», при команде я обращался к ним по имени и отчеству, но это больше с юмором было. Если надо мной стоит человек, даже если он на год меня старше, субординацию надо соблюдать.

Кроме меня в команде были Алан Дзагоев, Жора Щенников, Кирилл Набабкин, но Березуцкие в равной степени общались со всеми игроками.

До поры до времени мы все вместе делали хорошую работу, но потом, чего греха таить, все вместе провалились.

– Конфликтные ситуации случались?

– Нет, ни одной, – сказал Акинфеев в эфире программы «Все на Матч!» на .