Джака хочет попасть в ЛЧ с «Арсеналом»: «Все в наших руках. Я хочу играть против лучших и добиваться успехов»

хочет выйти в с .

«Я хочу играть против лучших и добиваться успехов.

Ключевой момент – надо сохранять единство и веру. После побед легче сплотиться, сложнее всего бывает после поражений. Нужно быть сильными и поддерживать друг друга.

Я очень горжусь собой, у нас в команде очень хорошие отношения. Все относятся друг к другу с большим уважением – мы смеемся, грустим и расстраиваемся вместе. Это часть нашей работы. Но в целом мы очень счастливы.

Мы проделали хорошую работу, ведь сейчас мы в хорошем положении. Все в наших руках», – сказал полузащитник «Арсенала».

В прошлый раз лондонский клуб попадал в топ-4 по итогам сезона-2015/16 – тогда «Арсенал» стал вторым.

Сейчас команда Микеля Артеты идет на 4-м месте в таблице, опережая идущий пятым «Тоттенхэм» на 2 очка.

Сегодня «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом» в гостях. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.