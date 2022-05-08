Клопп про 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Сложно играть против футболистов и тренера мирового уровня, когда у них матчи раз в неделю, а у «Ливерпуля» – каждые 3 дня»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:1) в .

«Я очень доволен выступлением и горжусь характером, который игроки проявили в матче с невероятно сильным соперником, у которого был план на матч.

Кое-что мы сегодня делали на более высоком уровне, чем прежде. Контрпрессинг был выдающимся. Но сопернику удалось забить, и нам нужно было сохранять спокойствие и наращивать давление, а это серьезный вызов. Но нам удалось добиться успеха и сравнять счет.

Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали. Но мы сыграли так, как я и хотел, так что в этом плане я не расстраиваюсь.

Очень сложно играть против команды, в составе которой выступают футболисты мирового уровня и которую возглавляет тренер мирового уровня, когда у нее есть неделя на подготовку, а мы играем каждые три дня.

Не думайте, что мы разгромили раздевалку. Есть еще другие матчи. Мы просто должны продолжать работать», – сказал Клопп BT Sport.

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