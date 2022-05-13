Юрген Клопп: «Лига наций – одна из самых смехотворных идей в мировом футболе»

считает, что УЕФА должен отказаться от Лиги наций.

«Лига наций – одна из самых смехотворных идей в мировом футболе.

Игроки проводят более 70 матчей, но продолжают выходить на поле в Лиге наций [когда сезон уже закончился]. Четыре, пять, шесть матчей за сборную», – сказал тренер «Ливерпуля».

Клопп о новом формате ЛЧ: «Больше матчей – всегда плохо. Предпочел бы, чтобы УЕФА отказался от Лиги наций»

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