Клопп о новом формате ЛЧ: «Больше матчей – всегда плохо. Предпочел бы, чтобы УЕФА отказался от Лиги наций»

высказался о новом формате Лиги чемпионов.

С сезона-2024/25 в чемпионов вводится «швейцарская система». В турнире вместо 32 будет 36 команд. На групповом этапе у каждого клуба будет по 8 матчей.

«Больше игр – это всегда плохая идея. Я много говорил об этом. Очевидно, никого это не интересует, так что... Все окей, у меня не было времени, чтобы изучить детали, но я немного слышал об этом. Но у меня еще не было возможности сформировать мнение», – сказал тренер .

Также Клопп рассказал, что общался с президентом УЕФА Александером Чеферином.

«Он написал мне сообщение. Я ответил то, что ответил – футбол должен быть сильнее ориентирован на фанатов. 93% доходов уходят в клубы... Я ответил: «Окей, я могу быть неидеально готов к такому обсуждению, но у меня есть мнение». Я не так много знал об этом.

Я бы предпочел, чтобы УЕФА больше зарабатывал на финале ЛЧ и отказался от Лиги наций. Это мое личное мнение», – заявил Клопп.

Новый формат ЛЧ со швейцарской системой: матчей чуть меньше, не все допместа у топ-клубов