Канчельскис об уходе Роналду с матча с «Райо»: «Если уезжать со стадиона после каждой замены, будет бардак. Это неуважение ко всему коллективу»

оценил уход со стадиона до завершения игры с «Райо».

Португалец, для которого этот товарищеский матч за «Манчестер Юнайтед» стал первым в межсезонье, был заменен в перерыве. Он покинул «Олд Траффорд» до финального свистка.

«Причина, по которой топ‑клубы не спешат подписывать Роналду — возраст, все‑таки ему уже 37 лет. Кроме того, это большая личность с большим эго, с ним могут возникать проблемы. Они сейчас есть у «МЮ».

Тот факт, что он уехал до окончания последней товарищеской игры с «Райо», не красит Роналду. Так поступать по отношению к команде нельзя, это просто неуважение к своим партнерам, всему коллективу. Если так после каждой замены сразу уезжать со стадиона, будет бардак.

Сейчас сложно сказать, где окажется Роналду в итоге. «Реал»? Вряд ли. Опять же, он стал на четыре года старше с момента ухода из мадридской команды. Сейчас в «Реале» классно выглядит Бензема, он стал настоящим лидером в атаке, а возвращение Роналду может нарушить баланс.

Во всех ведущих лигах он уже поиграл. Сомневаюсь, что он захочет переезжать в Германию или во Францию. Есть еще вариант вернуться в «Спортинг», где он начинал, но тут все будет зависеть от желания самого Криштиану.

Думаю, для него оптимальный вариант — это американская МЛС. На нем еще можно хорошо заработать, все‑таки Роналду — это по‑прежнему суперзвезда», — сказал экс-игрок сборной России.